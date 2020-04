Cães até estranharam boas condições do novo Centro de Recolha Animal do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 15:59 Facebook

Centro de Recolha Animal do Porto, em Campanhã, começou a funcionar. Adoção responsável é um dos objetivos da estratégia definida pela Câmara.

As diferenças são tantas - para melhor - que alguns animais que estão a ser transferidos do antigo canil municipal para o novo Centro de Recolha Animal do Porto ficam em isolamento por apresentarem dificuldades de adaptação ao espaço. Oferecer alojamento com conforto, cuidados médicos e fomentar a adoção responsável são objetivos a cumprir. Os animais já foram todos transferidos. Apesar de estar em funcionamento, por enquanto permanece fechado ao público, devido às restrições em vigor.

O novo centro está localizado junto ao Viveiro Municipal, na zona das Areias, em Campanhã. Uma vasta área verde que contrasta com as antigas e exíguas instalações da Rua de S. Dinis, no centro da cidade. "Quando definimos em 2015 esta estratégia de controlo e bem-estar animal o objetivo era construir este espaço, porque o antigo canil tem mais de 80 anos e não oferece condições mínimas, promovendo ao mesmo tempo campanhas de esterilização e de adoção", explicou ao JN Filipe Araújo, vereador do Ambiente.