Cães que ajudam a formar veterinários no ICBAS precisam de passear

ICBAS tem alunos que são voluntários do canil, mas quer alargar ação à comunidade da Universidade do Porto.

Ainda o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) funcionava junto ao Hospital de Santo António, no Porto, e já o grupo de cães da raça Beagle ajudava os alunos de Veterinária "na componente pedagógica". Mas fora do horário do "serviço" - que na maior parte das vezes é receberem festas, enquanto lhes são feitas, por exemplo, ecografias -, os "colegas" de quatro patas precisam de passear.