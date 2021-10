Café Ceuta reabre com a traça do glamour tripeiro

Almiro Ferreira Hoje às 07:51 Facebook

Após obras também atrasadas pela pandemia, o icónico estabelecimento do Porto renasce com o charme original.

"Reabilita-se e reabre com dignidade", anuncia-se o Café Ceuta. Após um longo "reset", o emblemático estabelecimento de restauração, situado na rua homónima do centro do Porto, volta a franquear as portas, exatamente dois anos após as ter fechado, para obras que a pandemia retardou e que só agora puderam ser concluídas. A cidade não perde pela demora, promete o empresário Nuno Castro, entre o esplendor dos mármores, dos cristais e dos sabores e aromas de uma certa nostalgia tripeira.