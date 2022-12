Café Vitória fecha portas 11 anos depois: "Tudo o que é bom tem um fim. E o nosso chega agora"

Café Vitória fecha portas ao fim de 11 anos. Conhecido recanto da Invicta é o terceiro espaço simbólico da baixa portuense a encerrar este mês.

O Café Vitória tornou-se num ponto de encontro para muitos, maioritariamente jovens e estudantes, desde que fez crescer raízes na rua de José Falcão, há 11 anos. "A cidade era outra. Nós éramos outros. Abríamos a porta d'O Café Vitória. Foram anos que se somaram em muito. Foram muitas caras desconhecidas que se tornaram familiares, que se sentaram nos sofás ou na sombra destas árvores. Foi um período de obra com paredes a serem levantadas, seguido de muitos anos de barreiras a serem derrubadas a favor de tudo aquilo em que acreditamos", escreve a equipa, num comunicado emotivo que, esta sexta-feira, dá conta do encerramento do espaço.

Café, bar, restaurante e jardim, o Vitória era mais do que tostas, cocktails e refeições de encher o olho e alegrar a boca para todos os que encontravam refúgio entre as paredes cinzentas, os cadeirões retro e as copas das árvores do pátio traseiro, e que faziam dele tanto modelo de um qualquer catálogo de arquitetura como refúgio intimista para uma geração, em pleno centro do Porto.

PUB

"O Café Vitória foi, ao longo de 11 anos, o encontro de muitos: amigos que se juntam, viajantes que se encontram, amores que se fazem e desfazem. E nós fomos testemunhas de muitas vidas que se multiplicaram e desmultiplicaram aqui", pode ler-se. "Mas, tudo o que é bom tem um fim. E o nosso chega agora. Dissemos o nosso último 'a entrada é pela outra porta', ou 'para pagar é no balcão de trás'", escrevem, recordando os períodos bons e maus durante os quais o café manteve atividade, como na pandemia, quando o vírus não chegou para abalar "vitoriana vontade de abrir as portas e ver os sorrisos às mesas".

"Esperamos que as vossas memórias sejam tão felizes como as nossas, e que recordem 'O Vitória' com um enorme sorriso. Nós certamente o faremos", remata a equipa na nota publicada nas redes sociais, onde várias centenas de pessoas receberam a notícia com surpresa e nostalgia, lembrando, com sentimento de gratidão, as tardes de outono passadas sob e sobre as folhas daquela "instituição" da cidade.

O encerramento do Café Vitória acontece no mesmo mês em que a cidade se despede também do Café Capitólio, na Praça General Humberto Delgado, e do Café Embaixador, na Rua de Sampaio Bruno. Os dois espaços simbólicos da baixa portuense, o primeiro com 80 e o segundo com 65 anos de atividade, fecharam portas por ordem de despejo dos senhorios.