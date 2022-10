"Cafés do Porto" acompanham edição do JN

JN Hoje às 17:24 Facebook

À venda a partir desta sexta-feira, livro da autoria de César Santos Silva "Cafés do Porto" revela espaços históricos e não só. O prefácio é assinado por Jorge Ricardo Pinto.

A partir desta sexta-feira, os leitores do JN podem adquirir, juntamente com o jornal, o livro "Cafés do Porto", da autoria de César Santos Silva. É um convite a visitar alguns espaços históricos da cidade ou recordar aqueles que fizeram história mas que, pelos mais diversos motivos, tiveram de fechar portas. Uma oportunidade, também, para se saber que personalidades, em particular ilustres da literatura, figuraram entre os clientes mais assíduos.

"Nenhuma cidade do país foi tão tocada pelos cafés quanto o Porto", refere o autor, realçando o "espaço insubstituível" que ocuparam na "sociabilidade portuense", entre os primórdios do século XIX e os anos 70 do século XX. Locais de mero convívio, de estudo e de tertúlias, os cafés da cidade são revisitados numa proposta da Book Cover Editora.

Cafés clássicos, como A Brasileira, Majestic, Guarany, Aviz, Ceuta, Orfeu, Âncora d"Ouro (por todos conhecido como Piolho) ou Velasquez ocupam um espaço especial nestas páginas, tal como os desaparecidos Águia d"Ouro, Poeta, Rivoli, Imperial, Luso, Excelsior ou Palladium, sem esquecer algumas das mais afamadas confeitarias e ainda cafés de proximidade, onde várias gerações estudaram ou namoraram, como foi o caso do antigo D. Pedro, na Boavista.

Que cafés frequentaram Agustina Bessa-Luís, Camilo Castelo Branco, Júlio Dinis, Eugénio de Andrade, Antero de Quental, António Nobre, José Rodrigues, Ilse Losa, J.K. Rowling, Mário Viegas ou Manuel António Pina? A resposta é dada por este livro, que Jorge Ricardo Pinto, autor do prefácio, considera uma "peça obrigatória de uma bibliografia portuense".

Em banca até 30 de novembro, o livro custa 10 euros e vende-se exclusivamente com o JN.