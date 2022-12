Cafés na sala de visitas do Porto estão a fechar ou com o futuro incerto

Alfredo Teixeira Hoje às 07:36 Facebook

Depois do Embaixador, hoje é a vez do Capitólio, junto aos Paços do Concelho, encerrar, após ter sido despejado pelo senhorio. Avenida dos Aliados continua em transformação.

O Café Capitólio, na Avenida dos Aliados, no Porto, fecha hoje definitivamente as portas após 80 anos de atividade. Conhecida como a sala de visitas da cidade, a avenida continua em mudança com os antigos locais de lazer dos portuenses a serem substituídos por modernas unidades hoteleiras viradas para o turismo.

Depois do Café Embaixador, despejado há pouco mais de uma semana pelo senhorio, chega agora a vez do Capitólio. Não tem a distinção municipal do Porto de Tradição mas era quase diariamente frequentado por funcionários, vereadores e até pelo presidente da Câmara, Rui Moreira. Por lá passaram anteriores autarcas, que viam no Capitólio, localizado mesmo ao lado dos Paços do Concelho, um local para tomar o café da manhã, descontrair entre reuniões ou almoçar.