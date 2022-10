Cais da Arrábida permanece fechado após as obras

Intervenção a cargo da APDL, no Porto, custa cerca de um milhão de euros. Ancoradouro vai passar a ter vedação e pórtico para limitar o acesso.

Forrado com andaimes, o Cais da Arrábida, no Porto, continua fechado para orbas, que avançam a bom ritmo. Segundo a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), responsável pela estrutura, a empreitada está na "fase final", prevendo-se o seu término "para o final do ano".

O investimento é de aproximadamente um milhão de euros. Mesmo depois da conclusão dos trabalhos em curso, o local, que era bastante usado por pescadores desportivos e para estacionamento de autocaravanas, permanecerá com acesso reservado.