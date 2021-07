Adriana Castro Hoje às 17:54 Facebook

Requalificação da envolvente do Farol de São Miguel-o-Anjo, no Porto, motivou demolição da Casa da Consulta.

A polémica demolição da Casa da Consulta, no Cais do Marégrafo, na Foz, surge no arranque do projeto de requalificação daquela zona. Uma intervenção que, garante a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), que tem a jurisdição daquela área, "em tudo beneficiará o património envolvente e a cidade do Porto".