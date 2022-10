Câmara aprova Academia da A. F. Porto com voto contra da CDU

Miguel Amorim Hoje às 17:34 Facebook

Em reunião de Câmara, foi aprovada, esta segunda-feira, a cedência de um terreno para a criação da Academia da Associação de Futebol do Porto, na Prelada, com o voto contra da CDU e a abstenção do BE. Ilda Figueiredo, da CDU, votou contra por não aprovar a escolha do local, tendo o autarca Rui Moreira explicado que "não há alternativas" na cidade.

O terreno municipal, na freguesia de Ramalde e com mais de 17 mil metros quadrados, será cedido por 25 anos. Também servirá as seleções nacionais. Na proposta que foi a votação é descrito que "este espaço destina-se a nele construir a academia de futebol onde futuramente irá decorrer a imprescindível formação de atletas, árbitros e agentes desportivos".

Ilda Figueiredo justificou o seu voto, dizendo tratar-se de um "imóvel [casa e quinta da Prelada] de interesse público, numa zona de proteção, que carece do parecer prévio da Direção Regional de Cultura". Insistiu que "devia ser encontrada uma alternativa" quanto à localização.

Rui Moreira explicou "não pode haver parecer porque não há qualquer processo urbanístico em curso". Também disse que a A. F. Porto "terá chegado a acordo com o proprietário dessa zona classificada, a Santa Casa da Misericórdia, numa parte não é usufruída pela população".

"A nós parece-nos bem a academia e que o espaço possa ser usufruído, cumprindo todos os regulamentos, nomeadamente aqueles relativos à classificação", continuou. "O que estamos a falar aqui é de uma parcela contígua a esse terreno. A zona verde mantém-se e não há violação do Plano Diretor Municipal (PDM). Parece-me bem para aquela zona da cidade, que está fechada e em mau estado", completou.

Ilda Figueiredo reafirmou que a antiga Quinta da Prelada "é uma zona importantíssima do ponto de vista ambiental, cultural e patrimonial". Observou que "o facto de o espaço não estar a ser utilizado, não significa que ali não venha a ser criado um parque ambiental".

Maria Manuel Rola, do BE, também fez perguntas, designadamente sobre o parque de estacionamento, assim como a necessidade de a Câmara acompanhar o projeto, entre outras questões levantadas.

"As suas preocupações estão salvaguardadas no PDM. Qualquer projeto terá que cumprir o PDM, é a lei da cidade", referiu. "É bom, é mau? Eu acho que é bom. Vamos ter finalmente um uso para aquele espaço, que não é de fruição. É uma coisa que é boa para a cidade, quando todas as forças políticas dizem que temos falta de equipamentos desportivos", assinalou.

O autarca fez notar que "em causa está terreno adjacente [ao da Santa Casa]", que é da Câmara. "Não há alternativa, não há terrenos. Não há outro sítio. Achamos que é uma boa solução", repetiu.

No final, Ilda Figueiredo reiterou que o voto da CDU "não é contra o equipamento, mas sim contra o local". Na resposta, Rui Moreira insinuou que vereadora quereria que a academia fosse para outro concelho, fora do Porto.