Câmara do Porto abre campanha para ajudar refugiados ucranianos

Batalhão de Sapadores Bombeiros e juntas de freguesia estão a recolher bens que serão depois enviados para a fronteira da Polónia com a Ucrânia

A Câmara do Porto está a promover uma campanha de apoio aos refugiados da Ucrânia. Uma das vertentes consiste na recolha de bens, concentrada no quartel do Batalhão de Sapadores Bombeiros e nas juntas de freguesia. Além disso, está a ser desenvolvida uma bolsa de emprego, em conjunto com várias associações empresariais.

Roupas quentes, produtos alimentares com data de validade longa e que possam ser transportados, medicamentos e artigos de higiene são alguns dos bens tidos como mais necessários. Serão depois enviados para a fronteira da Polónia com a Ucrânia por uma empresa especializada em logística.

A campanha "Somos Todos Ucrânia" prevê ainda a recolha de donativos, no Gabinete do Munícipe, e um concerto solidário, a realizar ainda durante este mês.

Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos e Associação Nacional de Jovens Empresários são as entidades já contactadas com vista à criação da referida bolsa de emprego, conforme a informação disponibilizada no portal de notícias da Autarquia.

Quem tiver possibilidade de acolher refugiados deve entrar em contacto com os serviços municipais através do número 220 100 220. Em relação ao concerto solidário, a data e o programa serão anunciados em breve.