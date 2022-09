Câmara do Porto apoia clubes com 100 mil euros

JN Hoje às 10:51 Facebook

A Câmara do Porto assina na tarde desta quinta-feira os contratos para atribuição de apoio a clubes da cidade para aquisição de material desportivo e médico. O valor do programa Retoma Desporto deste ano ascende a 100 mil euros, mais 30 mil do que no ano passado.

"Dada a relevância deste incentivo, a autarquia decidiu, este ano, transformar o programa numa linha de incentivo regular", explica a Câmara do Porto, em comunicado.

A assinatura dos contratos no âmbito da linha de incentivo "Retoma Desporto" contará com as presenças da vereadora da Juventude e Desporto, Catarina Araújo, e dos representantes de cada um dos cubes. A cerimónia está marcada para as 18 horas na Casa de Chá do Parque da Pasteleira.

"Neste ano, a Câmara Municipal do Porto transformou o programa num apoio regular, destinado à preparação das épocas desportivas. Os novos valores a atribuir a clubes e entidades desportivas da cidade está dividido em duas categorias de montantes: passam a ser de 1793,72 euros para entidades federadas com uma ou duas modalidades e menos de 100 atletas (em 2021 o valor foi de 1438 euros); e de 2242,15 euros para as que tenham mais de duas modalidades ou mais de 100 atletas (1917 euros, no ano passado)", pormenorizou a Autarquia.

A linha "Retoma Desporto" foi criada em 2021 para ajudar a minimizar os efeitos da pandemia na redução da atividade desportiva.

"Decidimos este ano não só renovar esta Linha de apoio 'Retoma Desporto', que começou por ser extraordinária para minimizar o impacto da covid-19, mas também aumentar o montante disponível - mais 30% omparativamente ao ano anterior. Transformamos este instrumento de apoio num incentivo financeiro regular, o menos burocrático possível, para aquisição de material desportivo e material médico-desportivo", explicou Catarina Araújo, vereadora da Juventude e Desporto da Câmara do Porto.