Câmara do Porto aprova recomendação para adiar eleições presidenciais

A Câmara Municipal do Porto aprovou uma recomendação para o adiamento da eleições presidenciais, marcadas para 24 de janeiro.

A proposta da recomendação de adiamento foi apresentada pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e aprovada, esta segunda-feira de manhã, pela maioria de apoio presidencial e com os votos contrários de PS, PSD e CDU, que consideraram que o adiamento já foi objeto de reflexão.

Segundo a oposição, a questão já discutida no Parlamento, por isso não se justificava a recomendação do adiamento. Além disso, já foi amplamente divulgado, a Constituição não permite o adiamento do ato eleitoral.

Quando apresentou a proposta, na sexta-feira, Rui Moreira desafiou Marcelo Rebelo de Sousa a emitir um decreto presidencial que "determine que tais eleições não se realizem enquanto durar o regime de exceção ao abrigo do estado de emergência", por considerar que a abstenção vai ser muito elevada "devido ao risco inerente" de exercer o direito de voto em tempo de pandemia.