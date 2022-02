Câmara do Porto atualiza preço da água mas propõe descida para primeiro escalão

Para os utilizadores domésticos da Águas do Porto com uma tarifa de consumo entre os zero e os cinco metros cúbicos, a Câmara do Porto vai propor, na próxima reunião de Executivo, uma redução do preço de 2%. Os restantes tarifários sobem 0,9%, acompanhando a inflação.

"Para os utilizadores domésticos economicamente mais débeis, em concordância com expressa orientação municipal", a Câmara do Porto propõe "que no primeiro escalão da tarifa variável [entre os 0 e os 5 metros cúbicos] de abastecimento de água diminui 2%". O documento vai a votos na reunião da próxima segunda-feira e entrará em vigor a 1 de março.

Os restantes tarifários de abastecimento e saneamento de águas residuais aumentam em 0,9%, com exceção do primeiro escalão, que diminui, então, em 2%. O segundo escalão da tarifa variável de abastecimento para os funcionários aumenta 8% e as tarifas variáveis de "Bairros (Ilhas),

Bonificadas, Organizações Desportivas, Câmara do Porto, Juntas de Freguesia, Piscinas" aumentam 18% para o serviço de abastecimento e 16% no serviço de saneamento.

De acordo com o parecer da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, "o tarifário proposto conduz a uma cobertura dos gastos excessiva no serviço de abastecimento de águas, pelo que a Águas do Porto deve continuar a promover a melhoria deste indicador, devendo ser equacionada uma revisão tarifária no sentido da sua redução, de forma a não onerar injustificadamente os utilizadores".

As famílias numerosas "continuam a beneficiar de uma tarifa especial de acordo com os pressupostos de elegibilidade e acessibilidade já adotados pela empresa", pode ler-se na proposta da Autarquia.