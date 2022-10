Câmara do Porto avança com redução progressiva da iluminação

JN Hoje às 12:50 Facebook

A Câmara do Porto vai avançar, já neste fim de semana, com um conjunto de medidas, a implementar de forma progressiva, com vista à redução do consumo de energia elétrica no exterior. As principais alterações dizem respeito à designada iluminação cénica e à iluminação pública.

De acordo com fonte da empresa municipal Águas e Energia do Porto, a redução irá passar-se nestes moldes: a iluminação cénica, que abrange monumentos e edifícios públicos, será apagada à meia-noite, ou seja, duas horas mais cedo do que o habitual, de domingo a quinta-feira. Às sextas e sábados, por haver mais gente nas ruas, a iluminação será desligada à 1 hora da madrugada seguinte.

Quanto à iluminação pública, que é acionada por sistemas crepusculares (ou seja, em função do nascer e do pôr do sol), irá ligar-se dez minutos mais tarde do que o normal e apagar-se 20 minutos mais cedo, o que resulta numa redução global diária de meia hora. A mesma fonte chama a atenção para o facto de todas estas alterações serem progressivas e de implicarem ajustes tecnológicos, pelo que podem não ser totalmente percetíveis no imediato.

Por outro lado, no que diz respeito às decorações de Natal, da responsabilidade da Associação de Comerciantes do Porto com o apoio da Câmara, prevê-se uma redução de 30% face aos anos anteriores, com o recurso à tecnologia LED de baixo consumo. Em comunicado de Imprensa, é referido que nos espaços verdes "será mantido o horário de funcionamento atual", visto tratar-se de locais mais isolados e que já dispõem de infraestruturas que, na sua maioria, foram convertidas em tecnologia LED, sendo, por isso, mais eficientes.

"O grande objetivo é contribuir para os esforços levados a cabo a nível nacional e mundial no que respeita à poupança de energia, salvaguardando sempre todas as condições de segurança e comodidade dos cidadãos", afirma o vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Filipe Araújo, na nota enviada às redações. O comunicado acrescenta que este conjunto de medidas irá permitir uma poupança que ronda os mil megawatts/hora por ano.

"Já a partir do início de novembro, a cidade irá reforçar ainda mais a poupança de energia, através da substituição de mais de 26 mil luminárias para tecnologia LED. Este número corresponde a cerca de 90% do total de luminárias existente e permitirá uma redução de custos anuais superior a um milhão de euros", acrescenta o responsável.