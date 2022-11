Câmara do Porto com maior orçamento de sempre aposta na habitação

João Nogueira Hoje às 14:50 Facebook

Foi aprovado o Orçamento da Câmara Municipal do Porto para 2023, na reunião privada do Executivo desta segunda-feira, com a abstenção do PS e os votos contra do Bloco de Esquerda e da CDU. O PSD votou a favor. O documento prevê um aumento do investimento municipal para a habitação pública com a dotação de 69 milhões de euros.

"O orçamento prevê que o investimento municipal na habitação pública aumente cerca de 30%, sendo a aposta na habitação de renda acessível", referiu o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

O autarca congratulou o Executivo pelo "consenso alargado naquele que será o maior orçamento de sempre da Cidade do Porto, com particular atenção na questão de investimento e na mitigação dos impactos da crise".

A CDU anunciou, ontem, que iria votar contra o documento, por este "não ter em conta a real situação da cidade" em termos de Habitação Social, declarando que há falta de investimento neste ramo.

O presidente da Câmara do Porto comentou os argumentos da Coligação, informando que "o município está a aumentar o stock da habitação social", contestando a ideia de que a Câmara tem a capacidade de construir este tipo de habitação a uma grande velocidade.

O orçamento votado a favor contempla um aumento de 20,9% da receita face a 2022, o equivalente a 66,8 milhões de euros, fixando-se nos 385,8 milhões de euros.

"Os recursos da câmara hoje estão mais esforçados por competências, nomeadamente na área da educação e na área da ação social que ainda não sabemos", observou o presidente da Câmara do Porto.

Aos jornalistas, Rui Moreira destacou ainda que o orçamento para o próximo ano tem por base "a criação de endividamento", recorrendo aos empréstimos contratualizados pelo município que ascendem a 106,5 milhões de euros.

"Chegamos a um momento, há alguns anos atrás, em que o nosso endividamento era zero e até fomos criticados por isso. Mas sempre dissemos que as nossas políticas deviam ser anticíclicas, ou seja, quando há uma previsão de crise, devemos fazer maiores investimentos e usar aí a capacidade que temos de endividamento, enquanto quando as coisas correm bem, o que devemos fazer é pagar a dívida. Estamos agora a beneficiar da política da formiga e não da política da cigarra", observou.

Destacando que, no final de dezembro, o município espera apurar "um saldo de gerência na ordem dos 70 milhões de euros", Rui Moreira adiantou que a verba, que será incorporada no orçamento em março, permitirá "adequar algumas das políticas que não ficam completas", bem como incluir propostas de outros partidos, como do PS, que não foram incluídas neste momento da discussão.

"Aquelas que são as três maiores forças políticas na cidade convergem neste orçamento (...). A questão do BE e da CDU tem muito a ver com questões de ordem ideológica", realçou, dando como exemplo as divergências existentes quanto às empresas municipais.

O PSD justificou o seu voto favorável neste orçamento, referindo que este é um documento "com mais respostas aos problemas concretos dos cidadãos, face à incorporação das medidas propostas pelo partido".

Com a aprovação, o PSP vê incluídas "medidas que respondem a áreas sensíveis dos Portuenses, como a a carga fiscal, o apoio à infância e aos mais idosos, a mobilidade e a segurança".

Entre as medidas estão a redução da componente municipal de IRS; o reforço da dotação orçamental do programa Rua Direita e das verbas previstas para a regeneração urbana; o reforço de verbas para a melhoria da iluminação pública e a criação de um projeto-piloto de serviço regular de transporte a pedido, nas zonas de maior impacto social, junto de idosos e comunidades mais vulneráveis.

A proposta que estabelece um aumento de 50 cêntimos no preço do bilhete de bordo nos autocarros da rede da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) também foi aprovada com os votos contra do Bloco de Esquerda e da CDU.

O aumento passa a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2023, e o bilhete de bordo passa a custar 2,50 euros, em todos os municípios servidos pela rede de transportes.