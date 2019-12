Câmara do Porto compra prédio sem inquilinos para ter "stock" de habitação

Adriana Castro Hoje às 08:19 Facebook

A aquisição de um prédio no Campo Mártires da Pátria, 19, 20 e 21 e Travessa da Lage, 26 e 28, em exercício do direito de preferência pela Câmara do Porto, foi aprovada em Assembleia Municipal, com seis votos contra do PSD.

De acordo com Rui Sá, da CDU, "o direito de preferência foi usado pela primeira vez num prédio que não tem inquilinos". Assumindo o valor histórico e arquitetónico do edifício, o deputado mostrou-se preocupado por estar em causa a aquisição de um prédio com "fins sociais ainda indefinidos". Já Francisco Carrapatoso, deputado do PSD, assumiu que o prédio em causa "não tem interesse nem valor patrimonial nenhum", afirmando que o edificado está "desabitado e devoluto".

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, explicou que irá continuar a fazer propostas para "adquirir edifícios considerados importantes para os moradores", tendo em consideração a "enorme pressão" que se vive na cidade. "É importante termos stock de habitação para podermos colocar à disposição daqueles que precisam, a preços acessíveis", concluiu o autarca.