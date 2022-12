Câmara do Porto cria mais 500 lugares com parcómetro em 2023

A Câmara do Porto prevê criar mais 500 lugares de estacionamento pago nas ruas da cidade até meados de 2023. A indicação consta de uma proposta que vai à reunião do Executivo desta segunda-feira, sobre a equiparação de fiscais da E-Porto, concessionária dos parcómetros, a agentes da autoridade administrativa e adequação do contingente às necessidades de fiscalização.

O texto da proposta indica que, atualmente, a concessão abrange 9633 lugares com parcómetro. E que "a partir dos seis mil lugares, a expansão é implementada através do sistema de compensação por emissão de cartões de residente, previsto no caderno de encargos".

Os parcómetros, no Porto, são pagos de segunda a sexta-feira entre as 9 e as 19 horas, sendo que na zona central da cidade, também é preciso pagar aos sábados, entre as 11 e as 16 horas.

"A duração máxima do estacionamento é de 2 horas, 4 horas e 6 horas conforme as zonas, sendo a de mais curta duração no centro da cidade", explica, ainda, o Município.

No seu parecer não vinculativo sobre a adequação do número de fiscais existentes às necessidades do serviço de fiscalização, a Câmara indica que o rácio deve ser de até 300 lugares por fiscal apeado.