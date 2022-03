Câmara do Porto dá início à revisão do Regulamento da Movida

JN Ontem às 23:10 Facebook

O executivo da Câmara do Porto vota na segunda-feira uma proposta para dar início à revisão do Regulamento da Movida, por forma a "adaptá-lo à realidade pós pandemia" e às "profundas alterações" que a vida noturna sofreu.

Na proposta, a que a Lusa teve acesso e vai ser discutida na reunião de executivo, o vereador com o pelouro do Turismo e Comércio, Ricardo Valente, afirma que se "impõe efetuar uma nova revisão" do Regulamento da Movida, "por forma a adaptá-lo à realidade pós pandemia SARS-Cov-2" e "às profundas alterações que as dinâmicas da vida noturna da cidade sofreram".

Entre as alterações, o vereador destaca a venda de bebidas alcoólicas ao postigo e a utilização do espaço público de forma inapropriada, como "o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e a realização de atividades produtoras de ruído, que têm um impacto negativo na vida noturna da cidade e nos seus residentes".

O Regulamento da Movida do Porto foi aprovado a 25 de maio de 2015 por deliberação da Assembleia Municipal do Porto, tendo sido publicado em Diário da República a 3 de julho desse ano.

A primeira alteração ao documento, aprovada por deliberação da Assembleia Municipal do Porto a 26 de junho de 2017, visava "uma maior adequação à realidade vigente e à necessidade de harmonização entre os atores da economia noturna", bem como o "aperfeiçoamento de algumas normas".

A proposta prevê ainda que a deliberação seja publicitada no site do município e que se fixe um prazo de 15 dias úteis para a "constituição de interessados" e a apresentação de contributos para serem integrados no projeto de regulamento.