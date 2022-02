Câmara do Porto dá vales de desconto para compras no comércio de rua

Miguel Amorim Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Dia de S. Valentim, esta segunda-feira, marcou o arranque de uma campanha patrocinada pela Câmara do Porto, a fim de apoiar o comércio de rua, e em que a cada compra de dez euros os clientes têm direito a um vale de desconto de cinco euros. O cliente tem que estar associado ao Cartão Porto. e cada um tem direito a três vales.

Entre as vantagens, a começar pelo facto de atrair mais gente às lojas, os comerciantes também recebem, logo à cabeça, 150 euros do Município, num bolo correspondente à parte dos descontos e que vai diminuindo consoante as vendas efetuadas, mas que é automaticamente renovável, mediante o depósito de mais 150 euros.

Cerca de 80 estabelecimentos já aderiram à campanha, que representa um balão de oxigénio para atenuar as perdas sofridas durante a pandemia e que continuam a marcar a atividade comercial neste início do ano, não obstante o filão do turismo dar mostras de estar a reflorescer.