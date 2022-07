Câmara do Porto defende concessão do Coliseu e Governo apoia

A Câmara do Porto defende a concessão a privados do Coliseu do Porto. Uma estratégia semelhante à que foi seguida para o Pavilhão Rosa Mota e que merece a concordância do ministro da Cultura. Pedro Adão e Silva considera que o modelo é "virtuoso" e poderá ser uma solução para as obras infraestruturais de que a sala de espetáculos necessita.

A Câmara do Porto propôs em reunião da direção da Associação Amigos do Coliseu realizada na segunda-feira que se inicie o procedimento de tramitação, permitindo lançar um concurso público com vista à concessão da sala de espetáculos. O objetivo é que o Coliseu passe a ter um modelo de gestão igual ao seguido para o Pavilhão Rosa Mota, ficando o privado que vencer o concurso responsável pela reabilitação, requalificação e exploração do equipamento. Fonte ligada ao processo assegura que esta vontade da Autarquia de Rui Moreira é acompanhada pelos restantes membros da direção, nomeadamente o provedor da Santa casa da Misericórdia do Porto, e até o próprio ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

Ao JN, Pedro Adão e Silva confirma o apoio dado a Rui Moreira. "O Ministério da Cultura vai acompanhar a posição da Câmara do Porto porque é a instância que melhor está posicionada para tomar opções desse tipo e fazer essa escolha", explica o governante, acrescentando que "o ministério não tem nenhum preconceito nem contra o modelo de gestão, nem quanto a forma de financiamento para reabilitação".