Câmara do Porto deu dinheiro mas mercado na Sé continua sem obras

Rui Moreira exige à Junta do Centro Histórico do Porto, cujo presidente foi eleito nas suas listas, devolução da verba. Edifício está bastante degradado.

Três anos após o anúncio da requalificação do Mercado de São Sebastião, o espaço de venda de produtos frescos, junto à Sé do Porto, continua em adiantado estado de degradação, com a presença constante de sem-abrigo e toxicodependentes, numa zona bastante procurada por turistas. A verba para as obras foi disponibilizada à Junta do Centro Histórico pela Câmara, e o presidente, Rui Moreira, quer agora que o dinheiro, 75 mil euros, seja devolvido, mesmo que à frente da União de Freguesias esteja um seu amigo e eleito pelo seu movimento.

O autarca responsável pela Zona Histórica, Nuno Cruz, remete-se ao silêncio até porque foi o seu antecessor, António José Fonseca - que havia sido eleito nas listas do Movimento de Moreira, mas que nas últimas autárquicas concorreu à Câmara pelo Chega - que efetuou a candidatura.