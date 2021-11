Câmara do Porto doa seis cães à PSP para resgate de vítimas

Miguel Amorim e Bárbara Moreira Hoje às 18:38 Facebook

A Câmara do Porto doou, esta terça-feira, seis cães à PSP, saídos da Unidade Cinoténica municipal, para ações de busca e resgate de pessoas, em caso de acidentes, como derrocadas. A entrega dos canídeos foi feita pelo autarca Rui Moreira, no Centro de Recolha Oficial de Animais, em Campanhã.

Rui Moreira disse que os cães funcionarão como "complemento nas ações de segurança e proteção dos cidadãos" e que a doação se insere no âmbito da "relação amiga" mantida com a PSP, nomeadamente por parte da Polícia Municipal e dos Bombeiros Sapadores. "É um sinal importante de apoio à PSP", completou.

A Unidade Cinotécnica é "especializada em resgate" e atua em casos de "derrocada ou terramoto", entre outro tipo de situações críticas, como referiu o autarca.

O departamento existe desde 2020 e é pioneiro no país. Os seis cães doados, três machos e três fêmeas, de raça pastor alemão linhagem de trabalho, têm três meses e vão ser agora treinados.

"Agradecemos a generosa oferta da Câmara do Porto. São cães de extrema utilidade. Irão ser submetidos a um processo de treino e formação", reiterou Paulo Lucas, comandante da Unidade Especial de Polícia da PSP.

Também presente, Leitão da Silva, comandante da Polícia Municipal, afirmou que a Unidade Cinotécnica conta com "12 elementos". Por sua vez, Carlos Marques, comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, reafirmou que os canídeos ajudam nas ações de resgate em casos de "estruturas colapsadas", o que, "para uma cidade como o Porto, com muitas obras e uma grande empreitada da empresa Metro", faz sentido a sua existência.