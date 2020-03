Câmara do Porto encerra parques e jardins e suspende feiras

JN Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Os parques de S. Lázaro, S. Roque, Covelo, Bonjóia, Jardins do Palácio de Cristal, Parque da Pasteleira e as Virtudes, no Porto, vão encerrar a partir de amanhã como medidas de contenção da Covid-19 e até 9 de abril.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, assinou esta sexta-feira um despacho que encerra serviços municipais e suspende feiras e mercados não alimentares da responsabilidade do Município.

Também os parques de estacionamento municipais vão encerrar. Só quem tiver avenças poderá entrar.

Numa comunicação à imprensa, Rui Moreira apelou à responsabilidade individual garantindo que "o setor da distribuição nos dá garantias de que não está em causa a falta de suprimentos alimentares e essenciais". "Sejam responsáveis, convosco mas também com os outros", pediu o autarca.

O presidente da Câmara, esperançoso de que "haveremos de voltar à normalidade", não deixou, no entanto, de deixar uma alerta aos cidadãos: "A situação irá agravar-se nos próximos dias. Está na nossa mão, na vossa mão, atenuar a situação e a propagação da doença".

As praias do Porto ficarão também interditas a partir de amanhã.