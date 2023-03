Câmara do Porto entregou instrumentos musicais a alunos

JN Hoje às 23:03 Facebook

Twitter

Partilhar

No âmbito do projeto "Música para Todos", promovido pelo Câmara do Porto, decorreu, esta segunda -feira, nos Paços do Concelho, a cerimónia de entrega de instrumentos musicais a 22 alunos do Agrupamento de Escolas do Cerco.

Criado em 2010, o projeto "Música para Todos" promove a inclusão social através do ensino da música, apoiado no processo educativo, fundamentado nos princípios da diversidade cultural.

Trata-se de um projeto desenvolvido em parceria com a Escola Curso de Música Silva Monteiro e o Agrupamento de Escolas do Cerco, escola dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) da Cidade. Conta com o apadrinhamento do BPI, da BIAL e da Fundação Manuel António da Mota.

PUB

A cedência dos instrumentos para aprendizagem, no âmbito do projeto "Música para Todos", permite uma "igualdade de oportunidades, através do ensino da música como estratégia de integração cultural, reforçando a coesão social e territorial no município", foi explicado.

Na cerimónia de entrega dos instrumentos, presidida pelo autarca Rui Moreira, participaram famílias e convidados dos alunos.