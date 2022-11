Câmara do Porto espera arrecadar 355 mil euros na venda de 40 jazigos

JN Hoje às 19:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto vai realizar uma hasta pública para a concessão de 40 jazigos nos cemitérios do Prado do Repouso e de Agramonte, esperando arrecadar, pelo menos, mais de 355 mil euros.

Numa nota publicada na sua página oficial na Internet, a Câmara do Porto adianta que a hasta pública para esta concessão vitalícia de uso privativo de jazigos realiza-se no dia 15 de dezembro, pelas 10 horas, nos Paços do Concelho.

São 40 os jazigos a licitar na hasta pública, 20 dos quais no cemitério de Agramonte e os restantes no cemitério do Prado do Repouso.

PUB

No total, o valor base de licitação dos jazigos ascende a mais de 355 mil euros, sendo que a maior licitação, fixada em 32.254,31 euros, é referente a um jazigo com 14 metros quadrados e com capela no cemitério de Agramonte.

Já o valor base de licitação mais baixo é de 2.726,81 euros e referente a sete jazigos subterrâneos, com dois metros quadrados, três no cemitério do Prado do Repouso e quatro em Agramonte.

Da lista constam ainda 12 jazigos, cujos preços base de licitação variam entre os 10.256,33 euros e os 26.100,54 euros.

Segundo a autarquia, os lanços subsequentes ao valor base de licitação devem ser no valor mínimo de 100 euros e o critério de adjudicação será "o do valor mais elevado proposto pela concessão".

Os interessados podem visitar os espaços a concessionar até à data da hasta pública, no horário de funcionamento dos cemitérios municipais, entre as 8.30 horas e as 17 horas.

A informação e documentação referente ao procedimento podem ser consultadas na página oficial da Câmara do Porto ou junto da Divisão Municipal e Gestão de Ativos, até ao dia 7 de dezembro.