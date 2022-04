Câmara do Porto estima défice de quatro milhões de euros na Educação

Rita Neves Costa Hoje às 08:07 Facebook

Mais de 4,7 milhões de euros é o valor total de défice que a Câmara do Porto prevê ter com a descentralização de competências na área da Educação, de acordo com um documento a que o JN teve acesso.

A Autarquia portuense contesta a nota de oposição do Ministério de Educação ao Supremo Tribunal Administrativo sobre a providência cautelar interposta por Rui Moreira. O Governo aponta que os cálculos da Câmara são "absurdos, descabidos, sem qualquer aderência à realidade".

O vereador Fernando Paulo, com o pelouro da Educação na Câmara do Porto, salienta ao JN que os valores, concluídos por um estudo da Universidade do Minho, "são muito comedidos" e deverão ser superiores. A Câmara estima serem necessários mais de 67 mil euros para a conservação e manutenção das escolas EB 2/3 e do Secundário. O Governo estima, para já, atribuir cerca de 20 mil euros às escolas que passaram para a posse das autarquias desde 1 de abril, no âmbito da descentralização.