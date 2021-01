Câmara do Porto estuda destino para o Ramal da Alfândega

Marisa Silva Hoje às 17:01, atualizado às 18:59 Facebook

A Câmara do Porto está a estudar qual o destino a dar ao Ramal da Alfândega e encomendou à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto um estudo para perceber se é viável conciliar transporte coletivo e lazer no local. A discussão pública do projeto deverá iniciar-se entre o final de janeiro e o início de fevereiro.

"Na sequência de diversas participações espontâneas, iniciámos em dezembro, com Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, um estudo de procura potencial. Parece-nos que seria útil, quando a discussão publica acontecer, robustecer estas sessões públicas com dados concretos", explicou o vereador Pedro Baganha, após ter sido questionado sobre o assunto por Manuel Pizarro, vereador do PS.

Por sua vez, o presidente da Câmara do Porto adiantou ainda que está a ser ponderada a partilha do espaço por meios de transporte público e lazer.

"Se pudermos configurar o canal da Alfândega de tal maneira que lá possa circular um veículo que não precise de trilhos, poderíamos imaginar uma situação em que, durante a semana, aquele canal era utilizado para transporte público, sendo que ao fim de semana poderia ser para a outra alternativa, ou seja, para um espaço de lazer", detalhou o autarca.