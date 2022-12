Câmara do Porto ilumina-se com as cores da bandeira do Irão

JN Hoje às 14:25 Facebook

O edifício da Câmara do Porto vai estar iluminado com as cores da bandeira do Irão ao final da tarde deste sábado, correspondendo assim ao pedido de algumas estudantes naturais daquele país que residem na cidade.

Segundo um comunicado de Imprensa, a iniciativa visa manifestar a solidariedade da Autarquia para com "os movimentos de protesto feministas contra a intolerância do regime iraniano". Assim, os Paços do Concelho vão exibir as cores verde, branco e vermelho, entre as 18 horas e a meia-noite.

A demonstração de apoio coincide com a celebração do Dia dos Direitos Humanos, assinalado anualmente a 10 de dezembro na sequência da aprovação pela ONU, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Ainda de acordo com a nota enviada às redações, a iniciativa surge depois de uma reunião entre Rui Moreira, presidente da Câmara, e algumas estudantes iranianas residentes no Porto, que decorreu no fim de novembro.

"Sensível à preocupação das jovens iranianas face à escalada de violência para com os movimentos feministas pacíficos que grassam no Irão desde a morte da jovem Mahsa Amini, no passado mês de setembro, Rui Moreira acedeu ao pedido da iluminação da Câmara Municipal do Porto com as cores da bandeira iraniana, como forma de demonstrar a solidariedade do povo portuense face às atrocidades levadas a cabo pelo regime opressor e intolerante daquele país do Médio Oriente, que já conduziu à morte e detenção de mais mulheres", lê-se no comunicado.

Para que seja mais visível o efeito da projeção das cores da bandeira, a árvore de Natal instalada em frente ao edifício estará apagada.