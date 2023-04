Câmara do Porto investe três milhões para recuperar 19 casas

Bruna Silva Hoje às 17:31 Facebook

A Câmara do Porto vai investir perto de três milhões de euros na reabilitação de 19 casas devolutas no Bairro Social da Arrábida e na Colónia Viterbo de Campos. A empreitada estará a cargo da empresa municipal Domus Social.

O gabinete João Fonseca & Gisela Pinto projetou a reabilitação de dez casas, com quatro tipologias diferentes no Bairro Social da Arrábida. No caso da Colónia Viterbo de Campos, o projeto é do gabinete Cirurgias Urbanas, tendo em vista a renovação de nove habitações de dois pisos e tipologias semelhantes.

Segundo o Município, ambos os projetos pretendem "conferir a estas casas uma melhor organização de espaço e um maior conforto".

Os complexos habitacionais estão situados nas freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, tendo sido construídos para acolher a classe trabalhadora no início do século XX.

A Autarquia refere que são "edifícios com um elevado interesse arquitetónico e valor patrimonial, que o Município pretende proteger e preservar em todo o processo de requalificação".

Os concursos públicos para as empreitadas de reabilitação das 19 habitações já foram lançados.