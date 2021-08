Câmara do Porto lamenta morte do general Carlos de Azeredo

JN Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto lamentou a morte do general Carlos de Azeredo, esta quinta-feira, aos 91 anos. O oficial estava doente há cerca de cinco anos e faleceu esta manhã em casa.

Carlos Manuel de Azeredo Pinto de Melo e Leme nasceu em outubro de 1930, no concelho do Marco de Canaveses. Em 1948 ingressou na Escola do Exército e em 1952 concluiu o curso da Arma de Cavalaria.

Dirigiu o planeamento e comandou a execução do movimento militar para o 25 de Abril no Norte de Portugal.

Militar foi candidato à presidência do Município do Porto nas eleições autárquicas de 1997, tendo sido eleito vereador, funções que desempenhou durante os quatro anos do mandato.