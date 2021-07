Câmara do Porto mantém aposta em habitação nova

Adriana Castro Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Prédios municipais foram remodelados e postos a concurso. Objetivo é colocar na cidade mil casas em regime de arrendamento acessível. Autarquia quer negociar com empresários.

A Câmara do Porto prevê celebrar em breve os primeiros contratos-promessa com empresários que pretendem construir habitação nova na cidade. Esta possibilidade decorre de uma alteração ao programa "Porto com Sentido", no qual a Câmara se disponibiliza, desde logo, a arrendar 200 casas aos promotores para depois os subarrendar. A par disso, e além de a Autarquia ter "terrenos municipais em vista" para desenhar projetos semelhantes aos do Monte da Bela e do quartel de Monte Pedral, que serão "fundamentais para criar um novo mercado habitacional", também continuará a lançar concursos para casas a custos acessíveis.

Na semana passada, foi lançado o sexto procedimento. O objetivo do Município é chegar às mil casas em regime de arrendamento acessível na cidade.