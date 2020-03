Unidade de produção de máscaras no Porto arranca já amanhã

Adriana Castro Hoje às 12:15 Facebook

Para proteger os funcionários municipais que mantiverem contacto com o público, a Câmara do Porto e uma empresa local desenvolveram um projeto que arranca com a produção de máscaras de proteção já esta quarta-feira.

O material poderá também vir a ser distribuído pela autarquia à rede social, corporações de bombeiros voluntários e às empresas de transporte, como STCP.

A ideia surgiu quando um empresário de Campanhã, na cidade do Porto, contactou o gabinete do presidente da Câmara, disponibilizando-se para ajudar a cidade e elogiando o trabalho do município. De acordo com a autarquia, o homem parou a produção da sua fábrica, que se destinava sobretudo à indústria hoteleira e, com os seus 20 trabalhadores formou uma linha de produção de máscaras.

Apesar de ainda não se saber a quantidade de equipamento que poderá ser produzido, a Câmara calcula que será suficiente para alimentar as necessidades básicas dos seus funcionários e, ao mesmo tempo, ceder equipamentos a outras instituições. Até porque, explica a autarquia, a proximidade da fábrica do empresário de Campanhã ao local onde os materiais serão utilizados "encurta os tempos e custos de transporte e permitirá entregas diárias que possam satisfazer as necessidades do Município".

No entanto, está também em estudo a possibilidade de, através da linha de produção já montada, fabricar-se mais equipamento de proteção individual para os hospitais, caso escasseiem ou entrem em rotura.

De acordo com a página oficial da Câmara do Porto, esta alternativa afasta os preços especulativos "que já se praticam no mercado em materiais importados". "É também uma forma de manter uma unidade fabril da área do Porto em funcionamento e a economia a funcionar, substituindo importação por produção nacional", acrescenta.