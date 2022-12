Câmara do Porto multa empresa que fiscaliza parcómetros da Foz

A Câmara do Porto pretende aplicar uma multa de 295 mil euros à empresa responsável pela fiscalização dos parcómetros na zona ocidental da cidade. Segundo a Câmara, a concessionária não fiscalizou o estacionamento pago na zona da Foz entre 2 e 31 de outubro do ano passado, desrespeitando o contrato. A empresa argumenta que ficou sem pessoal de forma inesperada, que sempre informou a Autarquia da situação e que o problema foi pontual.

A proposta para aplicação da sanção pecuniária à Resopre, assinada pelo vereador do Urbanismo e do Espaço Público, Pedro Baganha, vai à reunião do Executivo portuense de segunda-feira.

De acordo com o documento, verificou-se a "ausência da atividade de controlo de estacionamento no mês de outubro de 2021, nomeadamente na falta de emissão de avisos de regularização do pagamento de estacionamento entre os dias 2 e 31 de outubro de 2021, num total de 19 dias de operação". Isto, quando a empresa "deve assegurar a monitorização mínima de cada um dos lugares em operação pelo menos quatro vezes por dia".

Feito os cálculos, que têm em conta o número de lugares da concessão (3000) e uma penalização diária de 12 euros, a Câmara chegou a uma sanção de 289 mil euros. Esse valor seria corrigido, depois, para 295 mil euros.

A Resopre argumenta que o incumprimento surgiu na sequência de "fatores externos e alheios ao seu controlo, que não podiam ser prevenidos ou evitados". Explica a empresa que, no período em causa, ficou sem quatro funcionários (dois por infeção de covid-19 e outros dois por rescisão do contrato por iniciativa dos trabalhadores), o que inviabilizou a fiscalização dos parcómetros. Acrescenta que logo abriu um processo de recrutamento, mas que apenas permitiu ter três funcionários aptos para as funções a partir do início de novembro. A Resopre sublinha, ainda, que foi dando conta à Câmara destas questões e que sempre atuou de boa fé.

A empresa entende que a sanção não deve ser aplicada e que, mesmo que a Câmara decida avançar, o valor terá de ser substancialmente inferior, uma vez que o cálculo deve incidir sobre a parte do contrato afeto à fiscalização (220 mil euros), retirando da equação os 763 mil euros referentes ao investimento, já concretizado, de fornecimento e a instalação de 150 máquinas de pagamento.

"Se analisarmos o excel comparativo [...] verifica-se que no mês de outubro de 2021, a E-Porto [concessionária do resto da cidade] emitiu 28097 avisos, perfazendo um total de 30 464,40 euros. Ora, fazendo uma projeção com variações idênticas à E-Porto, a Porto Oeste [Resopre] deveria ter emitido 3945 avisos e faturado 42 721,06 euros. Assim, a aplicar-se qualquer sanção pecuniária, o que por mera hipótese se admite, esta deveria ser no valor de 12 256,66 euros, por refletir o prejuízo financeiro efetivamente causado ao Município", sustenta a concessionária, reiterando que não houve qualquer "comportamente negligente ou doloso" da sua parte.

As explicações não convenceram a Câmara: "Os elementos apresentados não são suficientes nem demonstrativos dos fundamentos invocados para justificar o não cumprimento identificado [...] relativo aos 19 dias de operação do mês de outubro de 2021, que consistiu em não assegurar a monitorização mínima de cada um dos lugares em operação pelo menos quatro vezes por dia".