Câmara do Porto não comenta críticas feitas aos restaurantes solidários

Adriana Castro Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre quem recorre aos restaurantes solidários no Porto há quem se queixe que a quantidade de comida entregue "não é suficiente". A Câmara do Porto não comenta as críticas. Sobre a polémica da distribuição de refeições nas ruas por grupos, o Município afirma que "a única decisão tomada foi a de transferir o fornecimento de refeições do Parque de Estacionamento de Trindade e junto do Gabinete do Munícipe para o restaurante da Baixa do Porto".

Ainda sobre a notificação de grupos de voluntários para deixarem de distribuir comida na Baixa do Porto, o Município explicou que "a Rede Social do Porto integra mais de 250 organizações e instituições e o ​​​​​​​Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) Porto mais de 70 organizações, a quem cabe tomar as decisões em matéria de diagnóstico, planeamento e intervenção social, tendo até à presente data todas as decisões nesta matéria sido tomadas por unanimidade, incluindo em sede do Conselho Local de Ação Social".

Com a inauguração do terceiro restaurante solidário na cidade, no Beco de Passos Manuel, a Câmara do Porto pretende "substituir a distribuição da comida no espaço público, criando-se condições para prestar um apoio com mais dignidade, salvaguardando-se as questões da segurança alimentar", pode ler-se numa carta enviada a uma associação.

No documento, a Autarquia acrescenta ainda que "algumas das organizações de voluntários mostraram interesse em manter o seu trabalho na rua, pelo que foi sugerido uma articulação com os serviços da Coesão Social e com o Eixo do Voluntariado do NPISA, para ajudar a definir rotas e zonas alternativas e a descoberto, o que tem vindo a acontecer".

O Município explica que, previamente à tomada de decisão reuniu "em novembro com as diversas organizações de voluntários no sentido de as implicar neste processo e solicitar que passassem a exercer voluntariado no restaurante, que tem uma resposta digna, sete dias por semana".