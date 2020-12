Câmara do Porto paga incrições a 4810 atletas de 40 clubes

Miguel Amorim Hoje às 20:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Através do protocolo assinado esta terça-feira, a Câmara do Porto vai gastar 105.646 euros no pagamento integral das inscrições de 4810 atletas dos escalões de formação, de 16 modalidades.

O protocolo, rubricado nos Paços do Concelho, abrange 40 clubes da cidade.

No lugar do autarca Rui Moreira, que teve um "imprevisto na agenda", coube a Catarina Araújo, vereadora da Juventude e Desporto, fazer as honras da casa e anunciar que "no próximo ano a Câmara vai antecipar o pagamento das inscrições, passando a celebrar este contrato a cada três meses".

Segundo a vereadora, a iniciativa acontece por sugestão das associações e para fazer face às dificuldades inerentes à pandemia.

A lista das 16 modalidades, que inclui o surf pela primeira vez, é composta pelo andebol, atletismo, basquetebol, futebol, futsal, ginástica, hóquei em patins, natação, pólo aquático e natação artística, patinagem e patinagem de velocidade, rugby, ténis e voleibol.

Para as infraestruturas, o orçamento municipal prevê o investimento de 11 milhões de euros em obras como a ampliação do Parque Desportivo de Ramalde/Inatel e do recinto Skate Park.

Também a construção de dois campos (Outeiro e Justino Teixeira) e de um edifício de apoio na área desportiva do Parque da Cidade fazem parte dos projetos.