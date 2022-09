Câmara do Porto procura produtores de alimentos biológicos

A Câmara do Porto está à procura de produtores e distribuidores de produtos biológicos para participar no programa Good Food HUB's que tem como objetivo aproximar os consumidores de alimentos frescos, de qualidade, saudáveis, de proximidade e a preços justos.

Este programa está, por esse motivo, inserido no projeto Asprela + Sustentável, a iniciativa "pretende tornar o sistema alimentar da cidade circular, próximo, saudável, sustentável, resiliente e justo". Os produtos serão expostos em pontos de venda/distribuição junto a cinco instituições: a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, o Instituto Superior de Engenharia do Porto, a Universidade Portucalense, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC). Cada produtor será alocado a um dos HUBs temporários.

Este convite da autarquia portuense pretende ao mesmo tempo incentivar práticas agrícolas sustentáveis, "de modo a proteger os solos, aumentar a biodiversidade e contribuir para a descarbonização da sociedade". Este Good Food HUBs é um projeto associado ao Asprela + Sustentável e financiado pelos EEA Grants (Call #4 - Living Lab), que tem como objetivo criar um laboratório vivo de descarbonização naquela zona da cidade.

De acordo com o município, o Asprela + Sustentável está a implementar ferramentas e tecnologias inovadoras nas áreas da energia e eficiência energética, mobilidade elétrica, gestão de resíduos e economia circular.