Câmara do Porto quer adquirir o Hospital Joaquim Urbano

O autarca Rui Moreira disse, esta segunda-feira à noite, na Assembleia Municipal do Porto, que a Autarquia tem interesse em adquirir ao Ministério da Saúde o Hospital Joaquim Urbano, "mas não a preços de mercado".

No período destinado ao público, a Assembleia Municipal ficou marcada pelas intervenções dos bombeiros do Batalhão de Sapadores do Porto, que apresentaram várias queixas, nomeadamente quanto ao número de horas de serviço e o valor do subsídio de refeição, merecendo do Bloco de Esquerda a promessa de que o partido irá "continuar comprometido com a luta" destes operacionais.

"Peçam ao Ministério da Saúde para entregar o hospital à Câmara do Porto", afirmou Rui Moreira, dirigindo-se à bancada socialista. "Estamos interessados no Hospital Joaquim Urbano, que pertence ao Centro Hospitalar Universitário do Porto. Gostávamos que passasse para o Município e que não fosse alienado, mas ainda não obtivemos resposta", revelou, na Assembleia que teve por tema "A situação social no Porto e Acesso à Habitação".

"Não vamos é comprar a preços de mercado... Como se passou com o Quartel de S. Brás [vendido pelo Estado a um privado, em hasta pública]. Não podemos concorrer com quem quer construir ali, no Joaquim Urbano, um hotel", avisou. O objetivo da Câmara é instalar no Joaquim Urbano um equipamento de natureza social.

Das oito moções apresentadas e subordinadas ao tema "A situação social no Porto e Acesso à Habitação", foram aprovadas uma do PS e outra do PAN. As moções da CDU e do BE foram chumbadas.

Durante o debate, Rui Sá, da CDU, falou em "perda de população", ao referir que, nos bairros municipais do Porto, se em 2000 haviam 40204 moradores, em 2022 esse número rondava os 28587. "Isto desmente a tese que há habitação municipal a mais", deu nota.

Quanto ao Porto Solidário, um programa municipal de apoio à renda, considerou que "o valor que tem sido canalizado fica aquém das necessidades", mas manifestou a esperança que "esse valor possa ser aumentado". Em relação ao Renda Acessível, disse tratar-se de um "autêntico fracasso".

Na resposta, Rui Moreira esclareceu que através do Renda Acessível, a Câmara entregou 170 casas. Representa "18% a nível nacional", adiantou, para salientar a ação no Porto. "Nunca dissemos que não queríamos habitação social . O que dizemos é que o problema da habitação não se resolve só com habitação social", sublinhou, dirigindo-se a Rui Sá.

Mais à frente, após uma dúvida levantada pela CDU, explicou que o Porto Solidário também abrange aquelas famílias com dificuldades de pagar os empréstimos das habitações aos bancos.