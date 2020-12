Câmara do Porto quer arrendar os dois últimos pisos do Silo-Auto

JN Hoje às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto quer arrendas os 7.º e 8.º pisos do Silo-Auto, na Rua Guedes de Azevedo. O objetivo é promover a sua reabilitação e "diversificar a oferta de espaços que possam atrair diferentes atividades para o centro da cidade".

A proposta, assinada pelo presidente da Câmara, Rui Moreira, vai à reunião de Câmara de segunda-feira e especifica que o valor base da licitação é de 12500 euros. Os referidos pisos destinam-se a fins não habitacionais.

Segundo os termos da proposta, "ao vencedor do processo de hasta pública caberá, na condição de arrendatário, a obrigação da substituição da cobertura, a reabilitação e adaptação dos pisos referidos, a intervenção nos restantes pisos que se mostre necessária por força da atividade que queira desenvolver, bem como a construção de um acesso vertical na zona norte do imóvel", explica a Autarquia.

"Nesse sentido, o relatório de avaliação previamente elaborado determinou o valor base de licitação de 12.250 euros, ao qual foi deduzido o montante necessário para a reabilitação da cobertura, da construção do acesso vertical, valor esse estimado em 800 mil euros. Para permitir a amortização do investimento que o espaço necessita, Rui Moreira sustenta que é estimado um período inicial do contrato de dez anos", informa o Município.