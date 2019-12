Câmara do Porto quer avançar com obras em 12 blocos do Bairro do Regado

Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto lançou, na quarta-feira, o concurso público para obras de manutenção exterior de 12 blocos do bairro municipal do Regado, tendo fixado o valor da empreitada em 910 mil euros.

Publicado em Diário da República, o procedimento a cargo empresa municipal de Habitação Domus Social fixa em 300 dias o prazo para conclusão da empreitada de "Obras de manutenção exterior dos blocos 12 a 23 do conjunto de habitação Pública Municipal do Regado".

As propostas para reabilitar 12 dos 23 blocos do bairro do Regado, situado na freguesia do Paranhos, devem ser apresentadas no prazo de 21 dias a contar da data deste anúncio.

De acordo com a página na Internet da Domus Social, o Bairro do Regado, situado na Freguesia de Paranhos, foi construído em 1964 e requalificado em 2007. É constituído por 722 fogos, distribuídos por 23 blocos.

Atualmente, residem neste bairro cerca de 1.413 pessoas.