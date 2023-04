Câmara do Porto quer construir edíficio com 80 habitações para arrendamento acessível

JN/Agências Hoje às 18:26 Facebook

A Câmara do Porto quer construir um edifício com cerca de 80 apartamentos para arrendamento acessível entre as ruas de Faria Guimarães e do Covelo, estimando investir mais de 14,5 milhões de euros.

Numa publicação na sua página oficial na Internet, a Câmara do Porto esclarece que foi publicado na segunda-feira em Diário da República (DR) o anúncio do concurso público de conceção que visa selecionar o projeto que irá ser construído no terreno entre aquelas duas ruas da freguesia de Paranhos.

O terreno em causa era propriedade do Estado e está agora na posse do município no decorrer de um "acordo firmado" entre a câmara e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

A autarquia adianta ainda que o programa preliminar prevê a construção de um edifício com cerca de 80 fogos para arrendamento acessível e que o investimento municipal rondará os 14,5 milhões de euros.

No âmbito deste concurso, cujo valor base é de 440 mil euros, está prevista a atribuição de prémios no valor de 15 mil euros (para a proposta vencedora), de 10 mil euros (para o segundo classificado) e de cinco mil euros (para o terceiro classificado).

O júri do concurso poderá ainda atribuir dois prémios de participação, no valor de 500 euros, às propostas que fiquem em 4.º e 5.º lugares.