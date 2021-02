Câmara do Porto reforça orçamento com mais 51,7 milhões de euros

JN Hoje às 09:58 Facebook

O Orçamento da Câmara do Porto para este ano vai ter um acréscimo de 51,7 milhões de euros, sobretudo para reforçar o programa de apoio ao arrendamento, avançar com medidas de curto prazo para enfrentar a crise sanitária e apoiar a vacinação de combate à covid-19.

A proposta para a primeira revisão orçamental do Município, assinada pelo presidente da Câmara, Rui Moreira, será discutida na reunião do Executivo na segunda-feira. Caso seja aprovada, como é expectável, o Orçamento da Câmara do Porto sobe para os 380,2 milhões de euros, ou seja, tem um incremento de quase 16%.

"Se no ano passado o orçamento municipal para 2021 já correspondia ao maior de sempre da história da cidade do Porto, não foi preciso esperar mais um ano para que o anúncio se voltasse a repetir", diz a Câmara.

"A despesa orçamental é reforçada para acolher o valor de compromissos transitados de 2020, para aumentar a dotação do programa Porto Solidário, e para inscrever a uma nova linha de emergência de apoio ao associativismo, que Rui Moreira já anunciou na semana passada. Incluída nesta primeira revisão orçamental está também uma previsão de encargos para medidas de mitigação da crise sanitária e de apoio ao programa de vacinação de combate à pandemia", indica o Município.

Reforço da programação cultural para o segundo semestre deste ano, despesas inerentes à intermunicipalização da STCP e a aquisição da antiga estação de recolha de autocarros de S. Roque da Lameira são outras matérias abrangidas por esta revisão orçamental.

"Na primeira revisão orçamental, Rui Moreira propõe o aumento de 51,7 milhões de euros ao orçamento. A despesa corrente é reforçada em 19,1 milhões de euros, mais 9,7%, e as despesas de capital aumentarão 32,6 milhões de euros, mais 24,6%, das quais 20,7 milhões de euros, mais 16,4%, são para reforço do investimento", pormenoriza a Câmara.