Câmara do Porto reforça pontos de partilha de trotinetes

A Câmara do Porto vai reforçar, durante este mês, os pontos de partilha de trotinetes nas zonas de maior procura deste tipo de transporte.

Uma medida que surge na sequência da entrada em operação de mais uma empresa: a Bolt, "plataforma líder de mobilidade europeia", já está no Porto, disponibilizando 700 trotinetes. Estes veículos juntam-se aos já existentes, da Bird. Em breve também vão ser disponibilizadas bicicletas elétricas, sublinha a Câmara.

"A aposta em modos suaves de deslocação integra a estratégia do Município do Porto para atingir a neutralidade carbónica até 2030, que vem ganhando expressão com a associação de diversas instituições ao Pacto do Porto para o Clima", observa a Autarquia.

Como forma de garantir uma melhor integração destes meios de transporte, designadamente a ocupação da via pública e as regras de utilização, o Município criou um regulamento específico.

As novas trotinetes da Bolt, em operação desde finais do mês passado, movem-se a energia elétrica.

"A empresa garante que os veículos "estão equipados com uma série de funcionalidades inovadoras, como, por exemplo, um teste de reação cognitiva capaz de avaliar se o utilizador consumiu bebidas alcoólicas, e um sistema inteligente de verificação de estacionamento apropriado", assinala, ainda, a Câmara.