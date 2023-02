Câmara do Porto vai arrendar armazéns para instalar acervo da biblioteca

A Câmara do Porto pretende arrendar dois armazéns na zona de Campanhã, para lá instalar provisoriamente os documentos e o mobiliário da Biblioteca Pública Municipal, que vai ser alvo de obras de requalificação e expansão, com projeto do arquiteto Eduardo Souto de Moura. A proposta será levada à reunião do executivo da próxima segunda-feira e terá depois de ser aprovada em Assembleia Municipal.

A proposta do executivo liderado por Rui Moreira prevê o arrendamento de dois espaços na Rua de Justino Teixeira, perto da estação ferroviária, que totalizam uma área de três mil metros quadrados e são propriedade de uma empresa que tem sede em Valongo, a Teixeinvest Lda. O valor anual das rendas será de 216 mil euros e o contrato irá vigorar por quatro anos, prazo estimado para a execução da obra da biblioteca.

Nove meses é quanto deve demorar a completa transferência da documentação e outros bens do acervo, prevendo-se que este processo arranque ainda no primeiro trimestre. Quanto ao início do projeto de requalificação do antigo convento, localizado ao jardim de S. Lázaro, a previsão aponta para janeiro do próximo ano.

PUB

Na proposta da Câmara, é referido que a Direção Municipal de Cultura e Património visitou vários imóveis desde maio de 2022, "quer na cidade, quer nos municípios limítrofes (Gondomar, Maia, Matosinhos), que pudessem satisfazer as necessidades em causa", mas esses espaços "não reuniam as condições necessários para o acondicionamento de documentos". A decisão acabou por recair nos dois armazéns de Campanhã, "dada a localização e disponibilidade para adaptação dos espaços", acrescenta a proposta.

Quanto à obra do antigo convento franciscano, construído no século XVIII e classificado como imóvel de interesse público, está ainda a aguardar os devidos licenciamentos da parte das entidades ligadas ao património. A grande novidade no projeto de Eduardo Souto de Moura é a construção de uma torre que irá colmatar a falta de espaço para armazenamento de livros e outra documentação.

A biblioteca foi fundada em 1833, por ordem de D. Pedro IV, sob a designação Real Biblioteca Pública do Porto, e está instalada no antigo Convento de Santo António da Cidade desde 1842.