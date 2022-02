Câmara do Porto vai pedir classificação do Hospital Maria Pia

Alfredo Teixeira Hoje às 18:19 Facebook

A Câmara do Porto está interessada em avançar com um processo de classificação do antigo hospital de Crianças Maria Pia, localizado na Rua da Boavista, como imóvel de interesse municipal, numa altura em que está em apreciação na autarquia um pedido dos proprietários, que querem ali instalar uma unidade hoteleira.

A proposta de classificação partiu de Ilda Figueiredo, vereadora da CDU, e foi de imediato acompanhada por todo o Executivo. "O edifício tem uma parte neoclássica com interesse patrimonial para a cidade. Parece-me óbvio que a câmara o procure classificar", afirmou o autarca, acrescentando que, "até hoje, os proprietários nunca quiseram vender o imóvel e por isso a Câmara não pode exercer o direito de preferência".



O vereador do Urbanismo acabou por recordar que em 2018 os proprietários apresentaram um Pedido de Informação Prévia (PIP) no sentido do prédio ser transformado em hotel, tal como o JN noticiou há um ano. Entretanto o modelo proposto no PIP acabou por caducar e, segundo Pedro Baganha, uma nova proposta terá de ser avaliada à luz do novo Plano Diretor Municipal (PDM), aprovado no ano passado, e que já salvaguarda o edifício, cujo interior foi transformado ao longo dos anos e adaptado a unidade hospital, não tendo por isso valor patrimonial.



"O melhor instrumento para ser mobilizado ao condicionamento do uso é o PDM", salientou, informando o Executivo que apesar do imóvel não estar classificado no documento como equipamento ele é identificado como parte integrante da rede de equipamentos da cidade, nomeadamente, na carta complementar de áreas de Equipamentos Coletivos.

Na reunião desta segunda-feira esteve José Manuel Pavão, antigo diretor do hospital, que defende que a "memória histórica seja preservada". Pedro Baganha, por outro lado, explicou que a classificação "serve para defender valores quanto ao edificado e não ao seu uso".

O edifício neoclássico encontra-se devoluto desde 2012, quando o hospital foi transferido para o Centro Materno Infantil.