Câmara do Porto vai requalificar e ampliar a Escola Básica dos Correios

JN/Agências Hoje às 19:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal do Porto vai requalificar, ampliar e reabilitar a Escola Básica dos Correios, na freguesia de Ramalde, num investimento de quase um milhão de euros que permitirá acolher mais 37 alunos.

Em declarações à agência Lusa, o independente Rui Moreira afirmou que a escola se encontra "em más condições" e que o município pretende requalificar, ampliar e tornar o espaço "acessível".

A Escola Básica dos Correios acolhe, neste ano letivo, 108 alunos, dos quais 84 do 1.º ciclo do ensino básico e os restantes do pré-escolar.

Rui Moreira, que se reuniu hoje com os encarregados de educação para apresentar o projeto, disse estarem em aberto "várias opções", à exceção da colocação de pavilhões pré-fabricados.

"Uma hipótese é todas as crianças irem para a Escola Básica das Campinas, a outra hipótese é as crianças mais novas irem para a Escola Básica das Campinas e as mais velhas para a Escola EB 2/3 do Viso e há ainda outra hipótese, eventualmente, que é irem para uma das escolas que temos disponíveis e neste momento estão desativadas", referiu.

De acordo com a informação enviada à Lusa pela autarquia, a entrega de propostas para o projeto de requalificação terminou a 2 de julho, prevendo-se o início da obra para o mês de setembro.

Quase 1 milhão de euros e mais 37 alunos

PUB

A empreitada, que tem um investimento global de 931.884,28 euros (valor base do concurso) e um prazo de execução de 12 meses, ficará a cargo da empresa municipal GO Porto.

A intervenção prevê "a reabilitação parcial das peças estruturais na cobertura do edifício existente, a substituição da estrutura secundária em madeira, bem como do revestimento cerâmico".

Com as obras de ampliação, a escola ficará com capacidade para acolher mais 37 crianças, num total de 145 alunos (25 no pré-escolar e 120 no 1.º ciclo do ensino básico).

A escola será ampliada através da introdução de um novo volume, que irá acomodar no piso térreo uma portaria, zona de receção de alunos coberta com acesso ao novo edifício e ao existente, uma sala polivalente, instalações sanitárias, zona de vestiário e balneário e, no primeiro piso, uma biblioteca.

"Este novo volume irá permitir um novo espaço coberto de chegada dos encarregados de educação para entrega dos seus educandos, bem como no final do dia para recolha", refere a autarquia.

No espaço de recreio vão ser introduzidos bancos, mesas, papeleiras, bebedouros, um novo parque infantil contínuo à sala do jardim-de-infância e jogos para os alunos do 1.º ciclo, enquanto o pavimento será substituído e a vedação revista.

O espaço alpendrado no edifício já existente será também ampliado e terá portas para o exterior a partir dos recreios cobertos, garantindo "a ligação interior entre as duas alas da escola".

Todas as salas de aula serão também requalificadas e as salas do jardim-de-infância serão dotadas de novas instalações sanitárias.

No edifício já existente será reformulada a zona de apoio à cozinha, que ficará com uma área sanitária, de vestiário e com espaço de arrumos, e no refeitório está prevista a instalação de equipamentos de secagem de mãos e um móvel de apoio à arrumação.

"Prevê-se ainda a revisão e melhoria da infraestrutura da sala de psicologia e orientação, do gabinete médico, da sala dos professores, e requalificação dos corredores e caixas de escadas", afirma a autarquia, acrescentando que tal permitirá uma "melhoria da circulação no interior da escola".