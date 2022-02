Câmara do Porto veta de novo a transferência de competências

Autarquia diz que o montante financeiro estabelecido pelo Governo é insuficiente e recusou de novo e por maioria o processo de descentralização

A Câmara do Porto aprovou, na manhã desta segunda-feira, a proposta de prorrogação do prazo de transferência de competências no domínio da ação social, "por se manter o entendimento de que não estão reunidas as condições necessárias para o seu exercício". Esta é a segunda vez que a autarquia veta a assunção destas competências face aos montantes financeiros previstos pelo Governo.

A proposta teve os votos a favor de todo o executivo até mesmo da vereação da oposição. A vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, diz que o processo "acarreta encargos e custos para o município" e a descentralização como está prevista poderá mesmo levar à "descoordenação dos serviços da autarquia com custos acrescido para o munícipe".

Também Sérgio Aires reconhece a "insuficiência dos recursos financeiros" mas "o que preocupa o Bloco de Esquerda (BE) é o modelo que pode representar desigualdade social".

Na reunião privada foi aprovada a indicação de Cristina Pimentel como presidente do conselho de administração da STCP, com a abstenção dos vereadores da CDU e do BE, e aprovou por maioria o prosseguimento do processo de concessão do domínio público municipal para instalação, manutenção e exploração de publicidade em mobiliário urbano por um valor total que ronda os 37 milhões de euros, apesar da nova providência cautelar apresentada pela anterior detentora dos espaços da cidade a empresa JCDecaux.