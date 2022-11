Câmara do Porto vota aumento de 50 cêntimos no bilhete da STCP

JN Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Será apreciada na reunião privada do Executivo da Câmara do Porto da próxima segunda-feira, dia 21, a proposta que estabelece um aumento de 50 cêntimos no preço do bilhete de bordo nos autocarros da rede da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP).

A medida é justificada com o aumento de custos da empresa - nomeadamente do gás natural, utilizado por 80% da frota - e enquadra-se na "promoção da autossustentabilidade económico-financeira do serviço público de transporte de passageiros explorado pela STCP", pode ler-se na proposta assinada pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

"Desde finais de 2021, inicialmente como consequência da retoma da atividade económica após a pandemia, e a partir de fevereiro de 2022, como consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, os custos energéticos da STCP sofreram aumentos muito consideráveis, tendo sido o preço médio do m3 de gás natural entre janeiro e outubro de 2022 de cerca de 155 cêntimos por comparação com um preço médio do m3 de cerca de 61 cêntimos para o ano de 2021, o que traduz um aumento na ordem dos 250%", sublinha o autarca.

PUB

Rui Moreira acrescenta que "a frota da STCP é atualmente composta por 420 viaturas, 80% das quais operam a gás natural, pelo que o aumento do custo com combustíveis, nomeadamente no que respeita ao custo com a aquisição de gás natural, representa um aumento de cerca de 20% na estrutura de custos da empresa, por comparação com o ano de 2021, e de 24%, por comparação com o ano de 2020". O presidente da Câmara do Porto questionou, recentemente, como será indemnizada a STCP pelo aumento do preço do gás natural.

Esta subida de preço "por si só, constitui uma variação anormal de um dos fatores principais de produção do serviço que é prestado pela empresa, o que aconselha a autorização de um aumento extraordinário na tarifa ocasional exclusiva STCP, o Bilhete de Bordo, como medida de promoção da autossustentabilidade económico-financeira do serviço público de transporte de passageiros explorado pela STCP", justifica.

Assim, a partir de 1 de janeiro de 2023 - a ser aprovada a proposta - o bilhete de bordo sofrerá um aumento extraordinário de 24%, passando a custar 2,50€.

O Governo determinou que não haverá aumento dos passes dos transportes públicos para o público, alocando, em 2023, uma verba adicional ao Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos.