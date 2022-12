Câmara e F. C. Porto unidos para melhorar acessibilidades às piscinas de Campanhã

Alfredo Teixeira Hoje às 15:42 Facebook

Autarquia e clube assinaram escritura que visa intervenção na envolvente ao complexo e o rasgar de nova artéria entre a Rua de S. Rosendo e a Rua Pinto Bessa/Rua Justino Teixeira.

A Câmara do Porto e o F. C. Porto celebraram, ao início da tarde desta terça-feira, uma escritura com vista a melhorar as acessibilidades às piscinas de Campanhã. O que se pretende é proceder à regularização da área total do complexo (5.765m2) por se ter verificado, no âmbito do projeto, a necessidade de assegurar um percurso pedonal na envolvente do campo, assim como ter um acesso ao campo/bancada pelo lado das piscinas. Será ainda rasgado um novo arruamento de ligação entre a Rua de S. Rosendo e a Rua Pinto Bessa/Rua Justino Teixeira.

Para tal, será necessário utilizar duas parcelas de terreno cujo direito de superfície foi constituído a favor do FC Porto, com as áreas de 268m2 e 199m2. Por outro lado, diz a autarquia, de forma a regularizar a geometria do Complexo Desportivo de Campanhã com as Piscinas Municipais e permitir que se possa contornar o edifício da piscina dentro da própria parcela (o que não acontecia até então), facilitando ações de manutenção, será anexada uma parcela com área de 90 m2 ao prédio urbano constituído em direito de superfície a favor do F. C. Porto.

Esta escritura hoje celebrada tem como objetivo regularizar o contrato celebrado em agosto de 2017, através do qual o Município do Porto constituiu o direito de superfície sobre o Complexo das Piscinas de Campanhã a favor do Futebol Clube do Porto. A sua formalização decorreu nos Paços do Concelho (Sala D. Maria), na presença de Rui Moreira. Outorgou a escritura em nome da Câmara Municipal do Porto a vereadora responsável pelo pelouro da Saúde e Qualidade de Vida, Juventude e Desporto, Catarina Araújo, enquanto Adelino Caldeira e Fernando Gomes (que já foi presidente da autarquia) foram os representantes designados pelo F. C. Porto.