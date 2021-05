Câmara tem 274 mil euros para comerciantes afetados por obras na Fernão Magalhães

Alfredo Teixeira Hoje às 12:17 Facebook

Em causa os prejuízos das obras em curso. Neste primeiro lote serão ajudados 24 lojistas

A Câmara do Porto vai distribuir 277 mil euros por 24 estabelecimentos comerciais afetados pelas obras em curso na Avenida de Fernão Magalhães. A autarquia reconhece que a requalificação daquela artéria iniciada em setembro de 2018 mas que sofreu vários atrasos condicionou, "de forma especialmente grave, a atividade dos comerciantes no eixo entre o Campo 24 de Agosto e a Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, colocando em causa, em alguns casos, a sobrevivência dos negócios".

Esta será o primeiro lote de indemnizações e está em curso a avaliação de mais processos, num modelo já antes seguido pela autarquia para os comerciantes das ruas de Alexandre Braga e Formosa, afetados pela obra de restauro e modernização do Mercado do Bolhão. Desta forma, suportada no novo regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas, que prevê a "indemnização pelo sacrifício", a autarquia avançou com a criação de mecanismos de compensação para os comerciantes prejudicados pela obra.

Explica a câmara que o diploma enquadra que há lugar a indemnizações a particulares "a quem, por razões de interesse público, imponham encargos ou causem danos especiais e anormais, devendo, para o cálculo da indemnização, atender-se, designadamente, ao grau de afetação do conteúdo substancial do direito ou interesse violado ou sacrificado". Assim, próxima segunda-feira, será deliberado atribuir aos 22 comerciantes da Avenida Fernão Magalhães elegíveis à luz do modelo de mecanismo de compensação, o valor total de 277.599,29 euros.

A intervenção na avenida sofreu vários atrasos motivados em parte pelo mau tempo e dos rigorosos invernos. Neste momento a obra está na sua fase final já junto à Praça de Francisco Sá Carneiro (Praça de Velásquez). Estas obras têm como principal finalidade a criação de um corredor BUS de alta qualidade, correspondendo a um investimento municipal aproximado de 5,3 milhões de euros. Os trabalhos dividiram-se em várias fases, entre o Campo de 24 de Agosto e a Praça de Francisco Sá Carneiro.

Na reunião de executivo será ainda votada a isenção, entre junho e agosto, dos clientes do comércio de rua do pagamento do estacionamento nos parques municipais, pelo período de uma hora, através da atribuição de 25 mil 'tickets', para apoiar aquela atividade, e o reforço do apoio a duas centrais de táxi, concedido no âmbito do plano de vacinação contra a covid-19, e que permitiu, através de um acordo celebrado em 05 de março, disponibilizar aos munícipes o transporte de e para os centros de vacinação, pelo valor de dois euros por viagem.