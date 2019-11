Câmara tem projeto para aproveitar ramal ferroviário a ligar Campanhã e Alfândega

Miguel Amorim Hoje às 00:12, atualizado às 00:22 Facebook

Rui Moreira revelou, na segunda-feira à noite, na Assembleia Municipal do Porto, que a Câmara está a estudar um projeto para aproveitar o ramal ferroviário, na encosta do Douro, para ligar Campanhã à Alfândega.

Segundo o autarca, a ligação "em veículo urbano", cujo modelo não especificou, demoraria "quatro minutos" e serviria milhares de pessoas.

Rui Moreira disse que foi feita uma vistoria ao túnel que existe no ramal e que o mesmo está em "boas condições". Para o autarca, poderia, assim, entrar em funcionamento um "novo canal de circulação e com um pequeno investimento".

Outra hipótese em cima da mesa é aproveitar o ramal, com ligação à ponte D. Maria e a Gaia, tornando-o numa via pedonal e ciclável.

"Não podemos é ter as duas coisas. Os dois projetos não são conjugáveis. Qual deles é o melhor?", referiu Rui Moreira sobre a decisão entre ter uma via pedonal e ciclável ou um canal com "veículo autónomo".

O autarca convidou os deputados municipais a refletirem sobre o assunto, dando nota que ambos os projetos estão em equação.